  • 2020年9月15日 星期二
  • 27º
  • 94%
熱門： 潛逃台灣新冠肺炎蠔油將軍澳康子妮

日報新聞 > 港聞

海港城周末暢旺 名店重現人龍

2020-09-15 列印
■不少顧客湧往海港城消費。
Previous Next

　　海港城在剛過去數個周末人流暢旺，上周六及本周日平均每日錄得十八萬人次。扣除遊客基數，本地顧客比去年同期增長超過兩成，回復至年初疫情前水平。

         海港城表示，六十多間餐廳絕大部份整日滿座，商場二千二百多個車位，自中午起亦已爆滿，多家零售商店亦大排長龍，當中更不乏時裝首飾及珠寶名店，而Gucci、Hermès及Chanel等名店更重現廣東道人龍。

  海港城表示，於六至八月期間派發的「Always Rewarding」消費券，在本周日到期，不少顧客於數星期前已開始前往海港城消費，希望盡用手上的消費券，帶動商場人流，幫助商戶生意。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd