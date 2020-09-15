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警反黑搜酒店碼頭 拘28人最細15歲

2020-09-15 列印
■警方展開「犁庭掃穴」反黑行動，搜查青衣貨櫃碼頭等多處地點。
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　　警方本月十一至十三日，一連三日進行全港「犁庭掃穴」打擊黑社會收入來源行動。重點打擊酒店毒窟及巡查多個碼頭，包括青衣貨櫃碼頭、青衣貨櫃場、荃灣西碼頭、荃灣醉酒灣碼頭、大角咀碼頭及昂船洲碼頭，以打擊與黑幫有關的走私活動，巡查超過一百七十個處所，拘捕二十八人（十五至六十八歲），涉及罪行包括經營賭博場所、販運危險藥物、管有危險藥物及逾期居留等。

　　本月八日油麻地凌晨，發生疑涉黑幫為貨櫃碼頭落貨費用內訌的開槍企圖謀殺案，一名綽號「黐線勇」疑有黑幫背景五十四歲男子，被電單車殺手隔車窗玻璃轟一槍中胸部險死，他負傷駕車突圍到醫院求醫。

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