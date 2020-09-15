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美股中段升366點

2020-09-15 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二八○三一點，升三百六十六點；納指則報一一一○三點，升二百四十九點。

  滙控美國預託證券價格見三十二點一六港元，跌零點○四港元；騰訊則見五百三十點三四港元，升零點八四港元。紐約期金報每盎司一千九百七十點二美元，升二十二點三美元；紐約期油則報每桶三十七點一八美元，跌零點一五美元。
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