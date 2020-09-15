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拒透露五港人情況 蘇貞昌：最重要實質協助

2020-09-15 列印
　　五名港人涉嫌七月中時偷渡至台灣，其後被當局扣押。台灣行政院長蘇貞昌昨指無法透露個案情況，但強調政府和民間各界都關心香港，最重要是為港人提供實質幫助。

　　保安局局長李家超說現時無收到台方信息或家人求助，要求台方不要窩藏罪犯，依法處理涉事港人後，將他們送返香港。他強調任何人犯法，都要承擔法律責任，坦然面對遠勝終身帶着畏罪潛逃的烙印。

　　台灣中央社前日則引述消息人士指五人現仍未獲釋，但相信他們不是被「軟禁」。台灣傳媒工作者鍾聖雄早前則指，被捕五人是香港示威者。

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