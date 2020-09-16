﻿酒吧K場派對房等獲准重開 第三波首現零確診 周五起開P飲杯

經歷兩個半月的第三波疫情，全民抗疫，至昨天首次錄得本地零確診。政府宣佈進一步放寬社交距離的措施，被視為爆疫高危的場所，包括酒吧和夜總會獲准重開，但每枱只可坐二人；卡拉OK和派對房亦可恢復營業，一枱四人。泳池和主題公園亦可侍客。至於食肆，晚市可以營業多兩小時至午夜。所有放寬措施，由本周五生效，為期七天。



本港上次錄得本地零確診是七月四日，相隔兩個半月，昨天重新「清零」。特首林鄭月娥昨天聯同多名司局官員召開記者會，她稱「零確診標誌第三波疫情受控」，市民可以恢復生活，而學生由下周起可以接受面授課堂。在航空、酒店及旅遊等方面，當局會爭取適當地有序通關。



晚市堂食延長至午夜



疫情放緩，食衞局局長陳肇始宣佈，本周五起放寬社交距離措施，為期七天。食肆晚市堂食時間由十時延長到午夜十二時，須維持每枱四人及入座率一半的防疫限制；酒吧、夜總會、卡拉OK、浴室、泳池、展覽場所、主題公園、派對房間等娛樂場所可恢復營業。



酒吧和夜總會每枱只可以坐二人，但不可以有現場表演或跳舞；客人每次到卡拉OK及派對房間前後，均要清潔和消毒；泳池入場人數不能超過一半。另外，早前已重開的健身中心及體育處所內，政府亦放寬戴口罩的限制。至於戲院的入座率亦提升至四分三，但同一行座椅中不可連坐四人。



泳池入場人數不准過半



林鄭稱：「（今次）唔係一下子放寬（措施）。」她以西歐國家放寬措施後疫情出現反彈為例，在未有疫苗前，政府會繼續嚴陣以待，呼籲市民勿掉以輕心。



對於維持四人限聚令及公眾地方戴口罩的規定，陳肇始引述專家指，預計本港冬季會爆發第四波疫情，因此要總結第三波的抗疫經驗，及了解本地實際疫情，她透露：「預計未來一段時間，無辦法畀一啲社交距離措施，放寬至較早前喺六月時嘅程度。」



此外，本港昨日再多一人感染新冠肺炎後離世，死者是屯門醫院一名六十九歲男病人，本身有長期病患，至今累計一百零二名確診者病逝。