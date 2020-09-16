﻿酒吧業：守得雲開見月明

酒吧業被勒令關門近兩個月後，終於重新侍客。酒吧業協會副主席錢雋永對本報說，停業其間仍要支付租金，對業界構成嚴重的打擊，形容是「守得雲開見月明」。他說：「（復業）最起碼可以頂住先，有返啲收入用嚟交租。」他強調業界會做好防疫措施，防止酒吧爆疫情。



迪士尼重開日期待定



派對場地協會會長林漢然對重開感高興，但四人限聚令仍生效，而業界剛好錯過了六至九月的暑假黃金旺季，料生意僅能回復至正常水平的三至四成。他說，會呼籲會員嚴守人數限制，以及做好消毒防感染措施。他昨日已收到數名客人預約房間，需調整中、大型房間的使用方式，不擔心會有「報復性消費」。



此外，兩大主題公園獲准重開，但園內人數不可超出容量一半，及只可在室外進行現場表演。海洋公園昨天宣布本周五重開，市民即日起可在官方網站預約入園，香港迪士尼樂園則尚未落實重開的日子。