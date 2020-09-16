﻿第三輪抗疫基金花240億 財爺稱﻿﻿8000多億儲備穩健﻿

政府推出第三輪防疫抗疫基金，總值約二百四十億元，其中四十五億元將直接資助受疫情重創的行業，並延長綜援援助失業人士計劃。對於三輪基金合共花費三千億元，令財政儲備降至八千多億元，財政司司長陳茂波強調，政府財政儲備仍然穩健，有關措施無損香港的國際評級。



政府第三輪防疫抗疫基金，總值約二百四十億元，當中四十五億將直接資助受疫情重創的二十三個行業，包括飲食業、旅遊業、航空業、體育界、電影院、健身中心及酒吧等，並會延長綜援援助失業人士計劃至明年五月。



第三輪抗疫基金亦會動用一百三十億元提升本港的防疫能力，包括用於採購疫苗、支援醫管局應對冬季新一波疫情，以及資助食環署街市租戶安裝電子支付系統等；另五十億元涉及租金寬減、政府收費豁免等，包括非住宅物業單位的差餉寬減上限由每季一千五百元增至五千元、延長政府物業及短期租約租戶的減租措施六個月。政府亦已要求房委會、房協、機管局、科學園及數碼港向商戶減租，涉及十億元。



45億直接支援23行業



財政司司長長陳茂波表示，三輪基金合共總值逾三千億元，相等於本地生產總值約一成一。由於今年稅收及賣地的收入比預計稍低，財政年度赤字亦將增至逾三千億元，令財政儲備降至八千多億元，接近○三年沙士後的水平。但他強調，香港財政儲備仍然穩健，國際評級機構亦認為措施合適，當局未來會繼續審慎理財，但涉及醫院、房屋等重要的大型基建項目，會按計劃推進，包括明日大嶼項目。



被問及政府會否再派錢，陳回應指，公共資源有限，集中支援受影響行業是合適做法。此外，政務司司長張建宗透露，特首林鄭月娥已呼籲地產商會減租，有業主正面回應。



