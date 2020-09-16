港開支仍處合理區間 學者料無礙財政狀況

政府推出總值二百四十億的第三輪防疫抗疫基金，三輪基金合共支出逾三千億。有經濟學者認為，第三輪基金中有過百億用於購買疫苗，屬必要開支，餘下部份則針對首兩輪基金「拾漏補遺」，三輪基金的總開支仍在全球認可的區間，認為不會影響本港財政穩定。



浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，今年全球受新冠肺炎疫情影響，在歐美、新加坡等地，政府均花費相當於百分之十至十二的生產總值，採取各項防疫抗疫措施。三輪防疫抗疫基金的開支約等於本港生產總值的百分之十，仍在全球認可的合理區間，因此相信不會影響香港的國際評級。他指，目前政府的財政儲備雖降至八千億元水平，但仍相等於十二至十三個月的開支，財政依然穩健，只不過是「錢沒以前咁多」，相信仍無礙應對未來可能的支出。



