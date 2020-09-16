林鄭指普檢助研放寬防疫通關

為期十四日的普及社區檢測計劃前日結束，有一百七十八萬三千名市民參與，找出四十二名新冠肺炎患者，公帑開支約五億三千萬元。特首林鄭月娥指，普檢有助政府籌備放寬防疫及與外地商討通關，帶來的效益遠高過數億元開支。她稱，若再有疫情爆發，當局或需推出較強制性的檢測計劃，屆時市民亦毋須擔憂。



公務員事務局局長聶德權指，普檢達到政策目的，在社區內找到確診個案，隔離醫治隱形患者，切斷傳播鏈；檢視社區病毒感染情況；讓市民亦都明白到檢測過程是安全、快捷、專業和方便；提升市民公共衛生意識；以及建立涉幾千名受訓練和有實戰經驗的採樣人員網絡。



港府預留百億元買疫苗



計劃找出隱形病人及截斷傳播鏈，香港每一百萬人有四十三萬檢測人次，較新加坡、日本、韓國、澳洲、紐西蘭都要高。而港府估算計劃開支約五億三千萬元，當中三億七千萬元用作醫護及檢測中心支援人員的酬金，平均每名參與檢測市民的開支是三百元。



林鄭指出，普檢計劃是自願性質，起初有不少人士潑冷水及杯葛，但最終有一百七十八萬人「投下信心一票」，認為公眾反應正面。她反問，是否找到成千上萬人確診就代表計劃很成功，指現時結果反映本港疫情無想像般嚴重，令政府籌備放寬社交距離措施，或與內地、澳門政府商討通關等工作時可以更穩陣，強調這些工作帶來的效益遠遠多過幾億元。



她稱，普檢計劃為社會帶來「正能量」，大部份接受檢測的市民都指過程簡單、安全、不感到疼痛，若將來再爆發疫情，包括在安老院舍、公共屋邨等，當局需推出較強制性的檢測計劃時，市民都不會再有擔憂、焦慮等。



此外，港府預留近一百億元作採購疫苗之用，並批出二千九百五十萬元支持本地四個疫苗研發項目。食衞局局長陳肇始指，根據世衞意見，預料明年香港會從「COVAX」機制獲得的疫苗可覆蓋三成五人口，會先安排優先群組即較高風險人士接種。



