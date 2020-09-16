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駿洋邨檢疫單位一月底可歸還準住戶

2020-09-16 列印
　　林鄭月娥宣佈，明年一月底前可將駿洋邨第一至三座歸還予準住戶入伙。她解釋，竹篙灣第二期七百個檢疫單位昨日已落成並交予應用，醫管局亦會交還鯉魚門公園度假村三百五十個檢疫單位，加上有酒店願意租予政府作檢疫之用，故應該可以填補駿洋邨第一至三座一千五百個單位。

  林鄭指，駿洋邨無再接收新的緊密接觸者，可望本月底清空駿洋邨，下月中會交由房屋署更新及裝修有關單位，爭取在明年一月底讓第一至第三座的準住戶可以入伙。房委會亦將向有關住戶提供多一次性津貼。

        此外，醫管局會在本月底擴展派發深喉唾液樣本收集包的服務，派發地點由現時二十二間，到超過四十間普通科門診，每日檢測包的名額亦將由二千四百個增加至四千個。

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