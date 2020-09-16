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世貿裁定美對華徵巨額關稅違法

2020-09-16 列印
　　世界貿易組織專家組裁定，根據全球貿易組織的規則，特朗普政府對總額超過二千億美元的中國商品徵收的關稅違法。裁決指，美國的措施針對中國產品，違反了國際貿易規則，也沒有充份證據證明有關中國產品得益於不公平貿易競爭。中國商務部表示，希望美方充份尊重裁決，採取實際行動，共同維護多邊貿易體制。

美股中段升98點

　　美國周二股市向好，杜指中段報二八○九一點，升九十八點；納指則報一一二一一點，升一百五十四點。
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