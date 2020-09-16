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充電線短路 60高球車燒毀

2020-09-16 列印
■高球會六十輛高球車被燒毀，估計損失數百萬元。
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　　大嶼山愉景灣前晚八時許，發生火燒連環高爾夫球車事件，璧如徑一批電動高爾夫球車停泊處突然起火，多輛高球車迅速陷於火海，消防接報到場開喉灌救，接近一小時將火撲熄，火警中無人受傷。消防調查後初步相信電動高爾夫球車充電位置電線短路引致火警。昨日有工作人員繼續清理現場，大批高球車燒剩車架，而停泊處的鋅鐵簷篷亦變形倒下。

        據了解，被燒的高球車屬於高球會，專門在球場使用，不是居民擁有的高球車，初步估計約六十輛被燒毀，佔全部高球車近一半數目。據悉，若添置新車每輛約八至十多萬元，估計損失數百萬元。愉景灣發展商表示，火警中幸無人員受傷，正點算財物損失及檢查場內設施，確保球場安全及正常服務。火警只波及球場部份高爾夫球車，未有影響球場運作。



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