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逃台被捕技工 75萬保釋金充公

2020-09-16 列印
　　十二名港人上月涉嫌循海路偷渡往台灣，遭內地海警截獲並被刑事拘留在深圳鹽田看守所至今。其中二十九歲被拘留港人機械技工黃偉然，涉今年一月在上水村屋製造炸彈，被控製造爆炸品罪，原訂昨在粉嶺法院再訊，裁判官蘇文隆下令充公被告六十萬元現金及三名包括其父母等人事擔保各五萬元，即合共七十五萬元，通緝令繼續生效。

        被告黃偉然在裁判法院提堂時被拒絕保釋外出，其後獲原訟庭法官黃祟厚批准擔保外出，並須守宵禁令、不得離港、每天往警署報到等，住所周圍亦須安裝五個閉路電視供警方全天候監控。控方指，根據閉路電視片段顯示，被告於八月二十二日早上六時左右離家，當日他最後一次往警署報到。法庭於八月二十六日簽出拘捕令，並在兩日後得知被告因偷渡台灣，遭內地海警被截獲。

        特首林鄭月娥表示，十二人候查或候審期間潛逃離港，案件屬內地司法管轄區的範圍，當局將他們依法處理，做法非常恰當。

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