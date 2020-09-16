美向港發旅警 升至第二高級別

美國國務院昨日更新對香港的旅遊指示，提升至第二高的「重新考慮」級別，取代六月初「提高警惕」的指示。



美方指，中國在香港實施《港區國安法》，任意單方面在港行使權力，有關法例亦涵蓋非香港居民，呼籲國民前往香港前，要重新考慮。



美國國務院亦同時更新對內地的旅遊提示，調低至與香港同級的「重新考慮」級別。 在北京，外交部發言人汪文斌回應時指出，中國是世界上最安全的國家之一，美方在制定旅行警告時，應充份尊重事實，不應進行無端的政治操弄。



他強調，中國一貫依法保護在華外國人的安全與合法權益，但在華的外國人亦有義務遵守中國的法律。







