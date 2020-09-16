馬不停蹄——馬場千奇百趣

馬季開鑼了，老馬又有好節目。老馬鍾情賽馬，不單欣賞馬匹在綠茵場上飛馳，還愛這運動背後的專業精神，以至場外種種千奇百趣。單單是馬匹名字，當中原來有不少故事。



香港賽馬有百多年歷史，最早期馬匹只有英文名，毋須有中文名稱，即使香港華文報紙要報道賽馬消息，也是各自翻譯馬匹名字；三十年代馬王Liberty Bay，不少傳媒譯作「自由灣」，但也有個別中文報章譯成「碧麗灣」。第二次世界大戰，日軍佔領香港三年零八個月，跑馬地「快活谷」變作「青葉峽」，馬名也由英文改為中文。至戰後賽馬馬匹恢復英文名字的同時，也開始兼具中文名字。



最初馬匹的中文譯名，不少都是簡簡單單地把英文名字翻譯過來，就像1960年代的Blue Danube便譯作「藍色多瑙河」。當年，還是准許五個字的馬名，像「藍色大渡河」、「藍色尼羅河」這些名字便令人記憶猶新；聽說早年還曾有一匹六個字馬名的馬，叫作「加拿大慶祝日」。不過，有馬匹的英文名叫Ben，中文名便喚作「奔」，一個字，真夠直接了當。



說起那些年，亦有神來之筆。有一匹馬名「龍潭老鼠」，英文名居然是Long Time No See，堪稱一絕。



隨着賽馬活動愈來愈專業化及普及化，馬匹亦越來越多。現時馬會對馬匹名字設有一定的限制，中文名最少須兩個字、最多四個字，英文名字則不可多於包括空格在內的18個字母格。而馬名的寫法或讀音不可以有明顯廣告宣傳性質，也不能與現有馬名相似，不可以名人名字命名、不可開玩笑，又或者帶有淫穢或侮辱性意思的馬名也一律禁絕。用過的名字七年後才可以再用。而賽馬歷史上有名堂的名字，如曾經勝出國際一級賽的佳駟，像「精英大師」則永遠不能重複。



雖然有如此種種限制，但要給馬匹一個好名字，依然有不少空間，馬主大可繼續天馬行空任我行。



馬識途