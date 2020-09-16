﻿新居屋六折售﻿﻿最平117萬上車﻿

房委會宣佈，新一期居屋和重售單位將以市值六折出售，最新售價由最平的粉嶺山麗苑一百一十七萬元起，至最貴鑽石山啟翔苑的四百八十九萬元，申請期至下月七日晚上七時。



房委會資助房屋小組六月通過平均售價臨時六三折，再用四至六月非業主住戶入息中位數決定售價。根據統計處最新的資料，今年第二季非業主住戶每月入息中位數，相比第一季的數字下調約百分之五。房委會發言人說，按既有定價機制，「居屋二○二○」的最終折扣率訂定為評定市值折減四成，最終平均售價相比臨時平均售價下調了約百分之五。



火炭彩禾苑有最大單位



今期推售的四個屋苑中，粉嶺山麗苑提供最多單位，涉及三千二百伙，折後平均呎價也是最便宜，約五千一百元，最細的單位有二百多呎，售約一百一十七萬。唯一位於市區的鑽石山啟翔苑，折實後呎價接近九千元，單位實用面積由二百九十五至五百零二呎，售約二百一十八萬至四百八十九萬元。



另外兩個屋苑位於新界，今期最大的單位位於火炭彩禾苑，約六百一十四呎，屋苑平均呎價大約七千一百多元，售價由二百四十一萬至四百六十五萬元。馬鞍山錦駿苑呎價約七千四百多元，售價由一百八十九萬至三百八十七萬元。



此外，十八個於「居屋二○一八」出售、其後因買賣協議撤銷而收回的單位，以及如在截至「居屋二○二○」選樓日期開始約一個月前，尚有額外因買賣協議撤銷而收回的「居屋二○一八」及「居屋二○一九」單位，將一併納入是次銷售計劃內重售。



