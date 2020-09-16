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加空運郵包藏26萬大麻花 拘兩青年

2020-09-16 列印
■行動中檢獲大麻花。
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　　青少年涉及販毒被捕有上升趨勢。海關上周五抽查一個由加拿大空運抵港報稱為禮物郵包，檢獲一公斤大麻花，市值二十六萬元。追查後於翌日在牛池灣拘捕兩名收郵件的十六及十七歲少年，涉嫌販毒被捕。案件海關仍調查中，兩名被捕男子現正保釋候查。

　　海關表示，由去年至今，海關共偵破二十九宗涉及十八歲或以下青少年的毒品案件，並拘捕三十三名青少年，包括三十一男兩女。

　　另外，海關本月二日在機場檢查一件由馬來西亞空運抵港，報稱載有字母板、相架和錢罌的郵包內，發現其中兩塊字母板暗格夾層藏有一批重約六百一十克海洛英，市值約九十萬元。關員前日在沙田拘捕一名二十五歲，報稱運輸工人的收貨男子，調查後已落案控告一項販運危險藥物罪名，今日在沙田裁判法院提堂。

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