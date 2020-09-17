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﻿毛澤東真跡等被盜港收藏家稱失40億

2020-09-17 列印
■毛澤東詩詞墨寶。網上圖片
﻿毛澤東真跡等被盜港收藏家稱失40億
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        收藏家符春曉油麻地住所遭賊人爆竊，失去一批文革文物和郵票，報稱總值四十億元，當中一張毛澤東真跡詩詞稱值二十億元。消息一出，引起收藏界嘩然，議論紛紛，希望事主公佈失物名單，讓公眾一開眼界。

收藏界嘩然 冀公開名單

　　收藏家何明新指，從未聽過毛的真跡價值高至二十億元。他指，毛遺下大量墨寶，手稿及詩詞在坊間流傳量多，一般價值數十萬元。資料顯示，三年前香港蘇富比在倫敦拍賣一張毛澤東手稿，是他一九七五年與文學專家蘆荻討論時的筆記，成交價七十萬四千英鎊。

　　至於文革郵票，何指最高拍賣價一張，名為「全國山河一片紅」（下圖），郵票上中國大陸印紅，但台灣竟沒髹上紅色，估計坊間僅有數枚，年前在拍賣會上以一千三百八十萬港元成交，是最貴重的文革郵票。
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