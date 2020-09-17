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【K1小一入學】幼小教育網上博覽 校長講座陣容強大

2020-09-17 列印
【K1小一入學】幼小教育網上博覽 校長講座陣容強大
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　　Oh!爸媽將於9月26日 (星期六) 舉辦《幼小教育網上博覽》，邀得多位幼稚園、小學校長及教育專家為家長解構最關心的幼小教育及升學問題。活動免費登記，額滿即止。

詳情：https://bit.ly/3iFI9LK
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