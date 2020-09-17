現場為彌敦道五百一十號商住樓宇彌敦大廈十樓一單位，業主為著名收藏家符春曉。案發於上周四晚上六時，大廈保安員巡樓至符的單位外時，發現單位鐵閘及木門有被撬痕跡，木門微微打開，保安員用腳輕輕踢開後，發現屋內有被人搜掠痕迹，疑發生爆竊報警。
警通緝三可疑男子
警方到場發封鎖單位調查，一度懷疑賊人仍在大廈內，封鎖各出入門口搜捕，但未有發現。警員事後得知單位住客為符春曉，聯絡後得知他身在內地，故損失有待他回港點算。
警員在單位內檢獲一枝螺絲批及一枝鐵筆，疑賊人遺下，其後翻查閉路電視，發現案發當日有三名年約三十歲可疑男子進入大廈，疑與案有關。警方將案件列爆竊處理，由油尖警區重案組接手調查，暫時無人被捕。
消息稱，符今年一月初返回內地，案發時家中無人。日前他一名女親友由內地來港，協助警方調查。該名女親友到單位點算後，證實符藏於家中的一批珍貴文革郵票、毛澤東詩詞真跡字畫及手稿等失去，報稱總值四十億元。據悉，其中一幅長兩米的毛澤東親筆寫的詩詞真跡，報稱價值二十億港元。
大廈品流複雜
據悉，符春曉於二千年以九十萬元購入案發單位。記者昨日往案發單位採訪，一名疑為符的女親友應門但拒絕回應。大廈保安員表示，平時很少見符出入大廈，有時見他返回單位時，亦是獨自拖着行李篋；對上一次見符已是農曆年前。他稱，近年大廈品流複雜，除有人經營色情架步外，亦有人疑在單位開賭，故大廈不時有陌生人出入，雖然大廈安裝有閉路電視，但難阻罪案發生，大廈過去亦曾發生爆竊案。
有街坊得悉案發單位發生四十億元爆竊案均議論紛紛，一名同層住客表示，平時很少見人從單位出入，以為有人將單位用作貨倉使用。