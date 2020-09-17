﻿物主不在港 珍寶無人看管﻿﻿保安巡樓揭40億竊案﻿

油麻地彌敦大廈發生爆竊案，一批文物詩詞及郵票被盜，物主為著名收藏家符春曉，他向警方報稱失物總值四十億港元。據悉，上周保安在大廈巡邏時，發現符的單位大閘及木門損毀，即時報警，而符本人身在內地，其一名親友前日專程來港，點算後報稱失去一批珍貴文物，包括毛澤東真跡的論古詩詞手稿，稱價值二十億元，另有文革時期的郵票等。



現場為彌敦道五百一十號商住樓宇彌敦大廈十樓一單位，業主為著名收藏家符春曉。案發於上周四晚上六時，大廈保安員巡樓至符的單位外時，發現單位鐵閘及木門有被撬痕跡，木門微微打開，保安員用腳輕輕踢開後，發現屋內有被人搜掠痕迹，疑發生爆竊報警。



警通緝三可疑男子



警方到場發封鎖單位調查，一度懷疑賊人仍在大廈內，封鎖各出入門口搜捕，但未有發現。警員事後得知單位住客為符春曉，聯絡後得知他身在內地，故損失有待他回港點算。



警員在單位內檢獲一枝螺絲批及一枝鐵筆，疑賊人遺下，其後翻查閉路電視，發現案發當日有三名年約三十歲可疑男子進入大廈，疑與案有關。警方將案件列爆竊處理，由油尖警區重案組接手調查，暫時無人被捕。



消息稱，符今年一月初返回內地，案發時家中無人。日前他一名女親友由內地來港，協助警方調查。該名女親友到單位點算後，證實符藏於家中的一批珍貴文革郵票、毛澤東詩詞真跡字畫及手稿等失去，報稱總值四十億元。據悉，其中一幅長兩米的毛澤東親筆寫的詩詞真跡，報稱價值二十億港元。



大廈品流複雜



據悉，符春曉於二千年以九十萬元購入案發單位。記者昨日往案發單位採訪，一名疑為符的女親友應門但拒絕回應。大廈保安員表示，平時很少見符出入大廈，有時見他返回單位時，亦是獨自拖着行李篋；對上一次見符已是農曆年前。他稱，近年大廈品流複雜，除有人經營色情架步外，亦有人疑在單位開賭，故大廈不時有陌生人出入，雖然大廈安裝有閉路電視，但難阻罪案發生，大廈過去亦曾發生爆竊案。



有街坊得悉案發單位發生四十億元爆竊案均議論紛紛，一名同層住客表示，平時很少見人從單位出入，以為有人將單位用作貨倉使用。



