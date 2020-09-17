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公共街市裝八達通機　擬資助檔販

2020-09-17 列印
　　疫情下，市民較多使用電子貨幣，避免接觸現金。政府考慮提供一筆過資助，向食環署轄下的公眾街市攤檔推廣使用「非接觸式付款」。紅磡街市有賣乾貨檔販表示，因應八達通公司及政府宣傳，安裝了八達通機，獲免手續費半年，每盈利一百元收一元五角手續費，相當於百分之一點五行政費。他認為，安裝八達通機方便顧客，毋須找續貨幣，顧客心理上會覺得較為乾淨。有賣海鮮的檔販說，雙手常濕水，擔心令電子付款裝置容易損壞，認為只是適合乾貨及超市使用。

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