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﻿美股中段升220點

2020-09-17 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二八二一六點，升二百二十點；納指則報一一一九七點，升七點。滙控美國預託證券價格見三十一點八二港元，升零點○七港元；騰訊則見五百三十三點六港元，跌零點九港元。紐約期金報每盎司一千九百七十五點七美元，升九點五美元；紐約期油則報每桶三十九點九六美元，升一點六八美元。
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