﻿美股中段升220點

美國女名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）周三凍結其社交平台facebook（fb）和Instagram（IG）的帳號，對平台上出現及散播的仇恨言論和宣傳內容提出抗議，並敦促經營這些平台的科網大企業採取有效措施，堵截及打擊這些內容。 金卡戴珊周二時已在IG留言指：「在社交媒體上分享的失實資訊，嚴重衝擊我們的選舉和破壞我們的民主。」她表示，支持民權組織和團體今夏發起、針對fb的「停止利用仇恨賺錢」運動。數以百計大公司也對這項運動表示支持。此外，許多影星包括凱麗華盛頓、珍妮花羅倫絲、沙查巴朗高漢等，早前也在網上留言，敦促fb採取更多及有效措施，應付仇恨言論和內容。

2020-09-17