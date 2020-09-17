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聯儲局維持利率不變

2020-09-17 列印
　　聯儲局公佈，聯邦基金利率的目標區間將維持零至零點二五厘，以及不改變量化寬鬆規模。美國周三股市尾段向好，杜指報二八二○五點，升二百零九點；納指則報一一一六七點，跌二十四點。滙控美國預託證券價格見三十一點七六港元，零點○一港元；騰訊則見五百三十一點六七港元，升二點八三港元。紐約期金報每盎司一千九百七十二美元，升五點八美元；紐約期油則報每桶四十美元，升一點七二美元。







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