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灣仔區小學復課 校長滿期待

2020-09-17 列印
　　灣仔區的聖公會聖雅各小學，昨日安排全級小六生返校覆閱上學年考試試卷，以確認分數無誤，作首次呈分之用。記者現場所見，學生於上午七時許陸續返校，並聽從教師指示，以酒精消毒液清潔雙手及接受體溫檢測。

        校長張勇邦對學生返校充滿期待，指「隔住電腦屏幕和親身見面不同」，笑言「想錫佢哋兩啖」。家長楊太指只要預備好清潔防疫物品，便不擔心受感染，「始終都要回復正常上課，重過群體生活」，就屯門有小學因學生確診而暫緩面授安排，身兼香港資助小學校長會名譽主席的張勇邦稱，預計到疫情「唔會咁平穩」，但各校會遵照衞生防護中心的建議，相信今次復課已平衡健康風險及學習需求。

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