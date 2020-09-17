李嘉誠基金1 .7億捐四大學助港大設低溫電子顯微中心

李嘉誠基金會主席李嘉誠首次同時向四所本地大學捐款。他昨致函香港大學醫學院、中文大學醫學院、科技大學、教育大學，共捐出共一億七千萬元支持多個科技項目，包括捐助一億元予港大醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，有助促進研發藥物。他更引北宋著名文人蘇東坡的《赤壁賦》，鼓勵以創新力量求存立足未來，以推動教育衝出混沌迷惘。



李嘉誠強調，香港醫護、科研、教育人才均甚具潛質，加上「憑仁善斷」的素養，定可以專業服務香港。他又表示，生物醫學科技已成為解決各種生命難題的神幻鑰匙，AI「無碼」應用將是全方位能力提升的關鍵，面廣寸深的大類課程已不足支撐長遠競爭力，發展生物經濟產業、推動AI能力在香港普及，刻不容緩。李嘉誠期望與四院校管理層，共同借科技革命之力，「自強守志，化虛幻夢境為實質競爭力。」



基金會會捐出一億元支持香港大學醫學院成立「低溫電子顯微設施研究中心」，引進諾貝爾得獎技術「Cryo-EM」，把移動中的微細生物份子凍結，以原子的尺度描繪，讓科研人員看見3D高解像度的蛋白質結構，在促進研發藥物的設計和生產將帶來突破發展。 香港大學醫學院感謝李嘉誠及基金會捐助。



中大醫學院獲捐建分析質譜儀系統



中文大學醫學院獲捐贈三千五百萬元助建轉化組學平台，增設最先進的分析質譜儀系統，運用全球最快、最靈敏的質譜儀篩檢方法，以從大量臨牀樣本和中醫藥中找到有價值的生物化學份子，開發新型生物標誌物和藥物。



基金會捐三千萬元支持科技大學發展合成生物學科研，透過大規模設計、編寫或修改微生物的基因組 （Genome），令它們像機器表現出不同的功能，從而解決問題如治療疾病、進行生物探測等。



基金會捐出五百萬元資助教育大學與本地設計師合作提升教材質素，將引入全港首個終端AI教材，培育同學系統思維、符號運用與科技資訊等核心素養。







