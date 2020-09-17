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陳肇始送別內地檢測支援隊

2020-09-17 列印
■陳肇始、曾國衞和胡定旭等昨早送別內地核酸檢測支援隊。
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　　普及社區檢測計劃已經結束，食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞和華昇診斷中心董事長胡定旭等昨早到九龍維景酒店，送別內地核酸檢測支援隊，感謝他們為香港作出貢獻和犧牲。此外，醫管局本周五起，將會增加派發樣本收集包的診所，由二十二間增至三十一間。

　　陳肇始說會持續擴大特定群組檢測和醫管局普通科門診的檢測服務。醫管局昨公佈將會分階段增加派發樣本收集包的地點，本周五起增加派發樣本收集包的診所至三十一間。市民可於周一至周五早上七時半至八時半，在診所門外指定地點領取樣本收集包。

　　胡定旭指今次普檢由中央支援、香港策劃、私人機構參與，展現最佳的公私營合作模式，而中山紀念公園的實驗室曾單日完成約二十四萬個樣本測試，形容是創世界紀錄；該實驗室的氣膜將會在數天後拆走，並暫存香港。胡又說私人市場每次檢測費現時已低於一千元，認為計劃帶動檢測價格回落。

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