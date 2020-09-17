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明日大嶼如常進行 環團促撤回

2020-09-17 列印
　　政府早前預告今年財赤會擴大，儲備會降至逾八千億元，但「明日大嶼」計劃會按如常進行。環保團體「綠色和平」早前委託冠域商業及經濟研究中心進行研究，報告顯示受疫情等因素影響，本港經濟面對內憂外患，政府若推行「明日大嶼」填海計劃，或會在十一年內會耗盡財政儲備，建議政府撤回計劃。

        但自由黨黨魁鍾國斌昨早接受電台節目訪問時稱，在財政儲備下降情況下，政府要推動造價約六千億的「明日大嶼」很困難，但該計劃關乎土地供應問題，如果現時不處理，只會令問題變回「死結」，因此，他建議政府發債籌集資金，令債務市場活躍之餘，亦可減輕財政負擔。

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