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攝影助理涉警員婚禮上偷拍 放上網起底被捕

2020-09-17 列印
　　警方拘捕一名男攝影助理，涉嫌在警員婚禮上將警員照片及資料放上網討論區起底，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料。有人作出恐嚇留言，威脅性侵犯新娘。警方西九龍總區重案組總督察周振才指，今年六月七日一名警員與妻子在尖沙咀一酒店舉行婚禮，其後得悉婚禮上兩張照片被人擺上網上討論區，並公開警員的個人資料包括姓名、身份證號碼、警員編號、崗位；受害人感到驚恐。

　　重案組檢查現場閉路電視紀錄及網上調查，拘捕一名二十四歲男子，報稱為學生。他是婚禮攝影團隊的攝影助理，警方相信有人利用職務便利得知警員資料，並利用手機偷拍受害人相片，及連同恐嚇性字眼放上網；疑犯仍被扣查。高等法院去年十月已禁止披露警員及家人資料，禁制令仍然生效。

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