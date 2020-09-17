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德國智庫關閉駐港辦事處

2020-09-17 列印
　　德國政治智庫「弗里德里希瑙曼自由基金會」，以香港實施《港區國安法》為由，決定關閉在香港的辦事處。四名員工已收到解僱通知，一名員工出於人身安全考慮早已離職。

  弗里德里希瑙曼自由基金會與德國反對派自由民主黨有關聯，負責人發聲明指，香港正處於恐懼及持續危險的氛圍，捍衛香港民主及自由的人正處於危險之中，基金會不能讓員工及合作夥伴承受這種風險，決定關閉放棄在港辦事處，凍結在本港的活動。

  基金會憂慮，員工可以被指控為外國情報人員並被判處監禁，並沒有法治或沒有機會受到公正審判。負責人指，「境外勢力」如何定義或如何威脅國家安全，完全取決於中國當局的隨意性。

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