  • 2020年9月18日 星期五
  • 28º
  • 89%
熱門： 擲汽油彈外賣員小鬼快必八達通

日報新聞 > 港聞

﻿水療按摩今重開 生化裝備防疫

2020-09-18 列印
前線員工穿防護袍上陣
定期紫外線霧化消毒
Previous Next

        受疫情衝擊，水療、按摩及浴室等被視為高危場所，遭政府下令關閉多個月，終於今天可以有條件地重開，為期七天。香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，業界已做好防疫措施，徹底清潔場地，包括以紫外線霧化消毒、淋浴間「梅花間竹」開放等，而水池定每日換水，每三小時大消毒一次，以迎客人今天到來。

顧客須探熱申報健康

　　周鎮宇稱，按摩員會穿上全副生化保護裝衣，為客人提供服務。他強調，其實業界從未出現確診個案，相信按摩場所沒有傳播風險，認為政府早前的「關店令」是「斬腳趾避沙蟲、於事無補」，期望政府日後不要再施行「一刀切」禁令。

　　溫莎水療負責人黃紅櫻估計，疫情以來，虧蝕數百萬元，今天重開，會要求客人入店前探熱和填寫健康申報表，全部員工亦接受了檢測。有按摩服務員稱，按摩花氣力，現在須一身防護裝備會很翳焗，但有工開辛苦也值得。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd