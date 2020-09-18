﻿逾億元名錶手機炒賣騙局﻿﻿ 前大學女教助重囚12年﻿

報稱為商人的前城市大學教學助理，訛稱自己從事名貴手錶及手提電話炒賣活動，誘騙三十五名事主投資，其中十八名由其親友介紹的事主共被欺騙近一億一千萬元。女被告並涉洗黑錢近一億五千萬元。她早前承認十六項欺詐罪及一項洗黑錢罪，昨天在高等法院被重判入獄十二年。



二十九歲女被告王安妮在九一年出生，九五年從福建來港，一四年取得香港城市大學社會科學學士（社會工作）學位，畢業後在城大任職教學助理，月薪約兩萬元。身形肥胖的王患有糖尿病，並有三項案底，其中兩項為盜竊。



案情指，報稱商人的女被告，在香港開設一間貿易公司，一五年至一八年期間，向朋友、親戚介紹的友人、中學同學等人，訛稱從事名貴手錶及手提電話買賣。被告聲稱會協助事主尋找客源，再以低價購買高價放售貨品來獲取利潤。被告初時如期發放「利潤」予事主以獲取信任，其後又游說事主透過現金、信用卡、匯款方式加大投資金額，以獲取更多及更快的投資回報。其後，被告不能向事主歸還本金、利潤及聲稱已購買的商品，最終更失去聯絡。



詐騙洗錢16宗罪



年齡介乎二十七歲至六十二歲的三十五名事主自一六年起陸續報警求助，被告一七年一月二十五日被捕，但她在獲警方批准保釋候查期間繼續犯案。本案涉案的十八宗欺詐事件手法類同，被告首先問事主有沒有興趣炒賣名貴手錶及手提電話，被告聲稱有客源但沒有資金購入貨物，故要求事主以現金、匯款、直接購買名貴手錶及手提電話，被告曾向事主保證每售出一部電話便可令事主賺到二百元，成功轉售手錶則會獲得錶價百分之五的利潤。



涉35苦主 最高損失6500萬



警方商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基對裁決表示歡迎，並指眾多事主中損失最低為十一萬元，最高則高達六千五百萬元。被告聲稱的名貴手錶及手提電話買賣生意從不存在，她亦在一四年至一六年間，利用其名下五個銀行帳戶處理高達二億八千多萬元的犯罪得益。警方表示，對一些聲稱在短期內低風險高回報的投資買賣應提高警覺，避免倉卒作出投資決定。



