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符春曉失40億元珍藏 傳不堪刺激入院

2020-09-18 列印
■符春曉（左）的住所內掛有毛澤東的畫像。
符春曉失40億元珍藏 傳不堪刺激入院
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　　著名郵票收藏家符春曉家中被爆竊損失總值四十億元天價珍藏字畫及郵票案，有報道稱，身在內地的符，聞約五十件珍品被盜後，疑大受打擊一度暈倒，昨日不適送院。警方有組識罪案及三合會調查科正調查該宗巨額爆竊案，並追緝賊人及贓物下落，暫時無人被捕。

　　探員昨午三時許往油麻地彌敦道五百一十二號彌敦大廈、符的住所調查。一行人進入單位逗留數小時後，至傍晚離開，未見探員帶走任何證物。記者拍門欲向符的親友了解時，單位內一名女子，疑為符春曉的女兒，拒絕回應。

　　案發上周四下午，保安員巡樓發現符的單位鐵閘及木門被人撬開，懷疑單位被爆竊報警。符的女兒日前返回單位協助調查，經點算後證實一批總值四十億港元珍貴字畫及古董郵票藏品被盜走；據悉失物中，包括一幅價值二十億元的毛澤東詩詞真跡，以及一批價值逾千萬元的文革時期郵票《全國山河一片紅》。

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