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美股中段跌124點

2020-09-18 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二七九○七點，跌一百二十四點；納指則報一○八五四點，跌一百九十六點。滙控美國預託證券價格見三十一點九九港元，跌零點二一港元；騰訊則見五百三十點五八港元，升一點○八港元。紐約期金報每盎司一千九百五十一點九美元，跌十八點六美元。
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