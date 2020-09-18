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15歲少年擲汽油彈 律政司覆核後改判勞教

2020-09-18 列印
　　一名十五歲少年涉嫌今年年初在元朗投擲汽油彈，早前承認縱火及管有物品意圖損壞財產兩項控罪，被判接受十八個月感化，其中九個月需入住兒童及青少年院舍接受監管。但律政司不服判刑，覆核成功，高等法院昨日改判被告進入勞教中心，兩項控罪同期執行。

　　案情指，被告今年一月八日在元朗朗晴居對出、鳳翔路一帶馬路投擲汽油彈，警員到場後將他拘捕，其後作出檢控。律政司一方表示，被告另外捲入一宗非法集結案，惟現已改控成暴動，早前獲判的十八個月感化並不足以反映控罪的嚴重性，故向高等法院上訴庭申請覆核刑罰。

　　代表被告的大律師引述更生中心、教導所及勞教中心報告，指勞教中心對被告更為合適，被告本人亦願意被判入勞教，冀服刑後盡快重拾學業。潘兆初首席法官接納報告建議，認為判入勞教是與本案最相稱的刑罰。

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