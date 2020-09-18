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「紅霞」 遠去 周末狂風雷暴

2020-09-18 列印
　　強烈熱帶風暴「紅霞」昨天在本港西南面約八百公里掠過，並未直接威脅本港，但會在周末帶來惡劣天氣，天文台料今日起一連四天狂風雷暴。

「紅霞」昨午集結在西沙之東南偏南約二百七十公里，料向西北或西北偏西移動，今日會橫過南海中部，移向越南中部，逐漸增強至颱風級別，進入內陸地區後減弱，對香港不構成威脅。

        天文台預測一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初繼續為本港帶來驟雨，由日起一連四天有狂風雷暴，市區最高氣溫降至攝氏三十度以下，而今日離岸及高地風力間中六級，即可達三號風球風力。

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