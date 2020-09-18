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今年中秋翌晨才滿月 市民賞月要捱眼瞓

2020-09-18 列印
■今年若要欣賞到滿月，要到翌晨五時五分。
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　　中秋節適逢十一國慶日，為方便市民賞月，天文台預報中秋節當日的月出時間為下午六時八分，但市民或要「捱眼瞓」賞月，因滿月時間要到翌晨五時五分。若天氣情況許可，巿民在中秋節前後的晚上，皆可觀賞到又圓又光的月亮。

        天文台昨提出中秋節賞月錦囊，若想在中秋節前夕「迎月」，月出時間為九月三十日下午五時三十五分，月上中天為晚上十一時三十一分。「上中天」意指月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。

        中秋節正日的月出時間為十月一日下午六時八分，上中天為翌晨零時十二分，若要欣賞到滿月（亦稱望月），即是從地球來看月球完全被照亮，則要到翌晨五時五分。而中秋節翌日追月的月出時間為下午六時四十分。

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