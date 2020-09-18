﻿增六病例一半源頭不明﻿ ﻿食衞局籲保持社交距離﻿

第三波新冠肺炎疫情放緩，昨天新增六宗本地個案，一半患者源頭不明，其中兩人染疫或與食肆有關。食衞局強調，今日起放寬防疫措施，不等於社區零風險，呼籲市民盡量保持社交距離，若有輕微病徵，應盡早到普通科門診領樣本瓶作檢測。



六宗本地個案中，三宗源頭不明，包括一名五十二歲女患者，她在旺角創興廣場七樓盈館餐廳任職，家住砵蘭街三百號，平時會到旺角街市。患者會在工作處所食早午餐，十七名同事須送檢疫。她本月九日已有輕微不適，但到周一（十四日）發燒才求醫。



另有一名二十四歲無業男子中招，他居於天水圍天慈邨慈屏樓，多數時間在家，間中到樓下戴口罩跑步。病人周一曾到嘉湖銀座薩莉亞意式餐廳用膳，有關餐廳員工須檢測。其餘一名五十七歲女患者在觀塘和樂邨鐘聲慈善社辦公室做文職，五名同事須送檢疫。她家住油塘邨美塘樓，上月底曾到過附近一間長者鄰舍中心送別員工，其間無接觸長者，但當局仍會去派樣本瓶。



此外，屯門五邑鄒振猷學校一名十歲女學生日前確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指該女童周一在檢疫中心開始發燒，上周五最後一天回校，並非在傳染期之內，故校內人士不屬密切接觸者。為安全起見，加上檢測有一定彈性，中心向曾回校的教職員和學生派檢測樽。



食衞局副局長徐德義強調，政府會就防疫措施加強執法，呼籲市民和業界要特別要留意戴口罩規定和處所人數限制，又指公營機構和企業陸續回復正常服務、學生復課，加上十月份有數天公眾假期，市面人流會增加，呼籲市民提高警覺，避免到人多地方。



