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亞博社區治療設施今起備用

2020-09-18 列印
　　近日確診人數大減，亞博館社區治療設施由今天起轉為備用。亞博館至八月一日啟用以來，累計為近七百名病人提供治療，當中五百多人在此康復出院，現在仍有三名病人留醫。醫管局表示，會做足硬件及人手準備，如新一波疫情爆發，會考慮屆時醫院病牀使用量、病人增加速度、病人是否適合入住該設施等，需要時可在數天內重開設施。

　　食衞局副局長徐德義表示，全球疫情持續，專家亦指冬季或會爆發第四波疫情，故須在爆發前做好準備，繼續於亞博館籌備改建更多社區治療設施、興建臨時醫院。他指，第三波疫情有約十間安老院舍爆發疫情，需要撤離並檢疫，故亞博館需要做好準備，以便有需要時可即時啟用。

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