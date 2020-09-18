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全球新冠確診突破三千萬人

2020-09-18 列印
　　全球新冠肺炎確診人數將突破三千萬人，逾九十四萬人不治。美國疾病預防及控制中心主任雷德菲爾德透露，疫苗可能在明年中或稍遲的時間才會有大量供應。

　　但美國總統特朗普揚言，美國可能在今年年底或之前，分發最少一億劑新冠肺炎疫苗，並指雷德菲爾德「搞亂了」。特朗普又反駁雷德菲爾德指戴口罩比注射潛在疫苗更加有效的言論，重申戴口罩會產生許多問題。

　　同時，印度疫情嚴峻，繼續是全球第二多確診個案的國家，亦是亞洲疫情最嚴重的國家。當地確診個案累計升至五百一十一萬宗，過去二十四小時新增九萬七千宗個案，再次刷新單日最大增幅的世界紀錄。按目前趨勢，印度總感染個案或於幾周內超越美國，成為全球最多。

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