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港大深圳醫院擬為居粵港人覆診

2020-09-18 列印
　　部份常住廣東省的醫管局病人因疫情未能返港覆診，港府計劃委託香港大學深圳醫院為有關病人覆診。港大深圳醫院院長盧寵茂表示，現時有待港府和醫管局決定細節，包括哪些專科病人可以就診、病人負擔的費用等，醫院已經準備好，會盡量配合港府指示。

盧寵茂：商與港互通病歷

　　盧寵茂又說，現正與醫管局商討醫院能否在病人同意下，透過「醫健通」電子健康記錄系統互通病歷，以保證醫療質素。食衞局副局長徐德義指有關安排屬自願性質，病人須自行申請個人資料交予當地醫護跟進，強調內地醫獲不能直入醫管局系統或臨牀資料系統，符合個人資料私隱條例。

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