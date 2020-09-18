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康樂場地博物館部份今重開

2020-09-18 列印
康樂場地博物館部份今重開
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　　康文署分階段重開體育場地，繼室內康樂設施及水上活動中心昨日重開後，部份康樂場地和博物館今日起陸續重開，包括泳池、足球場、室內籃球場等收費的隊際運動場地。文化設施方面，下周三起開放科學館和太空館的部份展覽設施；中央圖書館昨午一時起則已重開。

　　另外，香港足總宣佈港超聯將會在本周六復賽，所有賽事都閉門進行。本地足球自三月起因為疫情而停擺，復賽首場將會是本周六在將軍澳運動場上演的港超聯東方龍獅對傑志。

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