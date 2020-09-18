另外，香港足總宣佈港超聯將會在本周六復賽，所有賽事都閉門進行。本地足球自三月起因為疫情而停擺，復賽首場將會是本周六在將軍澳運動場上演的港超聯東方龍獅對傑志。
康樂場地博物館部份今重開
另外，香港足總宣佈港超聯將會在本周六復賽，所有賽事都閉門進行。本地足球自三月起因為疫情而停擺，復賽首場將會是本周六在將軍澳運動場上演的港超聯東方龍獅對傑志。
水療按摩今重開 生化裝備防疫
受疫情衝擊，水療、按摩及浴室等被視為高危場所，遭政府下令關閉多個月，終於今天可以有條件地重開，為期七天。香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，業界已做好防疫措施，徹底清潔場地，包括以紫外線霧化消毒、淋浴間...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美次卿克拉奇訪台 中方提出嚴正交涉
美台交流持續。美國國務次卿克拉奇昨日訪台，參加已故李登輝前總統告別式。而中方對此向美方表示嚴正交涉，並指會視乎情況發展而有所回應。另美國常駐聯合國代表克拉夫特，與台北駐紐約辦事處處長李光章首度共晉午餐...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
梅拉尼婭銅像家鄉重新豎立
美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的銅像在斯洛文尼亞的家鄉附近豎立，取代在七月遭縱火毀壞的木製雕像。當地警方至今未找出焚毀木製雕像的嫌犯。 藝術家布拉德·唐尼（Brad Downey）周二在斯洛文尼亞中部小鎮塞夫尼察（Sevnica）附近為銅像揭幕，據報塞夫尼察小鎮是第一夫人的成長地。報道指，唐尼就木製雕像被焚毀一事表示：「我認為這不是藝術品的好結局，我也不認為這對社區是個好結局。」
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城38座中層B室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以550萬易手，呎價19366元，屬市價水平。據了解，原業主於14...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鮑威爾:經濟前景不確定 儲局提振無策 杜指挫130點
聯儲局主席鮑威爾在議息後未有帶來好消息，而經濟數據亦缺乏驚喜，美股周四早段顯著下挫。杜指曾跌384點，見27647點，相當於1.37%的跌幅。標普指數跌1.63%，而納斯達克指數更跌2.33%。 ...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛尼登場 舊生打「克」 開鑼戰買「仁」
拜仁慕尼黑中場哥列斯卡，曾在史浩克04與今季加盟的翼鋒利萊辛尼合作，坦言期待再次並肩作戰爭取好成績。今晚德甲開鑼戰，該隊主場對史浩克，兩人勢聯手撕破舊東家防線領軍響打炮，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。 （香港時間周六凌晨2:30開賽） 哥列斯卡和辛尼一四至一六年一同效力史浩克份屬好友，前者直言很高興新一季可再跟對方合作，有信心可打出默契助拜仁旗開得勝：「我們自小認識，一同成長並互相欣賞，現已急不及待再在場上攜手爭勝。」 史浩克六月已完成德甲球季，作戰狀態難跟戰至八月尾奪歐聯錦標的拜仁相比。 拍「爆肌哥」倒戈史浩克 對賽往績方面，拜仁又佔上風，自一七年三月德國盃主場...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新舊接通 《deTour》設計特展
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
萬人迷橋王 Sales佬上身 姜濤爆笑自誇 冇橋可搵佢
姜濤出道以來人氣勁旺，每次有新歌推出都成為熱話，粉絲對他死心塌地，雖然有人認為他好命，但其實呢個世界又點會有莫名其妙的成功！姜Ｂ接受《頭條日報》訪問，就自爆早在未入行仍是肥仔時，已開始自度舞台上的表演...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——備新「武器」 冬季決戰疫魔
官民同抗疫，終令第三波疫情穩定下來，大家稍為喘一口氣。但回顧由今年初爆疫以來，本港一共有四千九百九十三人染疫，其中一百零二人死亡，當中多數為長者，顯示新冠肺炎病毒殺傷力大，最近疫情放緩，大家輕鬆片刻，但不能鬆懈，很快又要回到抗疫狀態，因為專家警告，冬季爆發第四波疫情的機會相當大。政府和公眾應利用這段平靜時刻，檢討抗疫策略，重整軍容，迎戰第四波疫情，與病毒速戰速決。 承包普檢化驗服務的華昇診斷中心董事長胡定旭稱，大篩查是難得經驗，相關儀器暫時留港，未來一旦再推大檢測，運作及流程可以加快。他又建議仿效英國，由市民自行採樣再送往實驗室，意即不再勞師動眾在各區設立檢測中心。經民聯副...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
張氏理論——國際賽馬受疫情影響
香港國際賽是在十二月第二個星期日舉行，對外人而言似是很遙遠，而報名程序尚未開始，要到十一月二十五日才公佈入選馬匹名單。但由於今年受疫情影響，如果今年無外國馬參賽，此項國際賽將名不副實，會否停辦一年呢？ 於九二年，國際賽也因馬匹病毒延後到四月，又會否歷史重演？近年美國馬已甚少來港，澳洲馬也不多，於是主力就落在歐洲馬及日本馬身上，老張初步認為是日本馬圈舉棋不定，因為騎師回國後要隔離十四天，而歐洲馬就似乎興趣甚大，原因是歐洲馬季於四五月完全停頓，所以賽事減少了，加上歐洲大幅減獎金，反而香港是加獎金。 馬匹往來不是問題，但馬匹要人打理及操練，上陣也要騎師策騎，這才是問題所在！理論上...
2020-09-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6