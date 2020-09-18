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【OL必備美肌零食】 頭條Jetso App送玫瑰膠原蛋白軟糖

2020-09-18 列印
【OL必備美肌零食】 頭條Jetso App送玫瑰膠原蛋白軟糖
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　　扮靚係女性嘅終身事業，但Kelly有時忙起上嚟冇咩時間護膚，但原來而家食糖都可以補充膠原蛋白！澳洲製造嘅BYHEALTH 玫瑰膠原蛋白軟糖就用咗法國專利CARTIDYSS微份子膠原蛋白，除咗比其他膠原蛋白更容易被人體吸收，同時做到鎖水同吸水嘅效果，為皮膚打造最強保水網！

　　加上抗氧化嘅蘋果多酚同美白亮肌嘅玫瑰多酚，令你嘅肌膚水潤透白！Kelly留意到市面上好多膠原蛋白產品多數都係粉末或者膠囊居多，而BYHEALTH嘅玫瑰膠原蛋白軟糖就方便服用得多。另一樣令Kelly驚喜嘅係佢一粒糖只有十七卡路里，啱晒減緊肥嘅OL！快啲Like Jetso App facebook同喺Jetso App玩遊戲贏二樽BYHEALTH玫瑰膠原蛋白軟糖啦（價值︰三百九十六蚊），得獎名額七十六個。

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