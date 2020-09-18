學校現退學潮恐縮班殺校

香港國際賽是在十二月第二個星期日舉行，對外人而言似是很遙遠，而報名程序尚未開始，要到十一月二十五日才公佈入選馬匹名單。但由於今年受疫情影響，如果今年無外國馬參賽，此項國際賽將名不副實，會否停辦一年呢？ 於九二年，國際賽也因馬匹病毒延後到四月，又會否歷史重演？近年美國馬已甚少來港，澳洲馬也不多，於是主力就落在歐洲馬及日本馬身上，老張初步認為是日本馬圈舉棋不定，因為騎師回國後要隔離十四天，而歐洲馬就似乎興趣甚大，原因是歐洲馬季於四五月完全停頓，所以賽事減少了，加上歐洲大幅減獎金，反而香港是加獎金。 馬匹往來不是問題，但馬匹要人打理及操練，上陣也要騎師策騎，這才是問題所在！理論上...

2020-09-18