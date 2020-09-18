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學校現退學潮恐縮班殺校

2020-09-18 列印
　　教聯會訪問二百三十一位幼稚園、小學及中學校長，逾九成受訪學校均出現學生退學情況，幼稚園成「重災區」，有私立幼稚園退學率逾三成，主要集中在屯門、荃灣等新界區。超過七成受訪學校亦表示，教育局無提供適切措施支持應對學生流失，有學校擔心要面對縮班問題，甚至殺校。

　　調查亦訪問超過二千名跨境學童家長，約一成半家長指疫情若持續，會考慮向香港學校申請退學，又指現時使用網上學習遇到不少技術困難。教聯會促請教育局在復課後加強校園病毒檢測，防止疫情在校內出現，並加強對學校的資助，及對學生網上學習提供更多支援。



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