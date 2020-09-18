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食肆恢復晚市將重聘人手

2020-09-18 列印
　　政府自七月中旬起規管食肆的堂食時間，嚴重打擊飲食業生意。統計處最新數字顯示，餐飲服務活動業的失業率高達百分之十四點四，較上一期稍微下降零點二個百分點。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，因應港府實施禁止晚市堂食令，上月有二千三百間食肆要全日停業，六千五百間食肆只能營業半日，不少餐廳需要減少人手。

　　黃說即使在保就業計劃下，部份食肆仍要員工放無薪假，甚至裁員，當中廚師最受影響。隨着今日起放寬食肆營業時間至午夜，愈來愈多市民出外用膳，有助火鍋店及放題等中小企食肆生意，相信食肆會增聘人手。

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