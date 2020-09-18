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楊潤雄：教師有責任 帶動學生了解《港區國安法》

2020-09-18 列印
　　教育局局長楊潤雄表示，香港對國家安全的概念相對陌生，當局正制訂《港區國安法》相關的教材和課程大綱，強調不論教師的立場，都有責任帶動學生了解立法精神及影響。

　　楊潤雄接受一個電視台節目專訪時指出，近年社會較政治化，教育局一直都面對很多壓力，相信將來如就國安法課程框架作出增潤，都會有人「做文章」。但他強調局方相信正確的事就一定要做。

　　多間出版社早前參與教育局的通識科教材專業諮詢計劃後，刪去或修改「三權分立」內容，楊潤雄認為教科書要就是非對錯提供正確資料，不能有含糊的地方。

　　有評論曾質疑是否每名教師都完全認識「三權分立」及帶動學生討論，他說不會低估教師的能力，但質疑是否每名教師都能做到。

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