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黎智英脫刑恐記者罪 律政司提上訴

2020-09-18 列印
■壹傳媒創辦人黎智英。
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　　壹傳媒創辦人黎智英涉嫌二○一七年指罵一名報館記者，受審後獲西九龍法院裁判官鍾明新裁定一項刑事恐嚇罪脫。律政司在裁決兩周後，昨日趕及於上訴期限屆滿前，引用《裁判官條例》提出上訴。

　　律政司發言人回應指，就有關裁判官在案件作出無罪的裁決，律政司根據《裁判官條例》第一○五條以案件呈述的方式提出上訴。由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。黎智英涉嫌於一七年六月四日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。鍾明新裁判官月初頒下判決時，批評事主非誠實可靠的證人。

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