﻿機迷清晨五點霸位 PS5搶購排長龍 網上熱 炒癲價兩萬

疫情下市民減少出行，或投放更多時間在電子遊戲上。SONY日前舉行發佈會，宣佈終在七年後推出新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5），香港兩個月後開售，昨午起接受機迷預訂。大批機迷聞風而至，多區預售點外昨天大排長龍，網上更現炒風，有人叫價高達八千至二萬元不等，較行貨售價三千多元，高出兩倍多至六倍。



SONY PS5周四舉行遊戲介紹活動，公佈十一月十二日起，率先在美國、日本、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓等七個地區優先推出PS5，香港及其他地區則要在十一月十九開售，但中國地區推出日期仍在研究中。PS5設有光碟機和不設光碟讀盤機兩個版本，分別售三千一百八十元和三千九百八十元。



信和外見百米人龍



SONY香港昨午開始接受預訂，吸引不少機迷在預訂點外打蛇餅。位於旺角的信和中心共有三個預購點，到場預講的機迷特別多，商場外的人龍一度長達一百米。深水埗黃金商場有三個預購點，有買家昨早五時已在商場排隊，可見PS5對買家十分吸引。灣仔一八八商場亦有兩個，有於灣仔上班的機迷，午飯時間特意到商場碰運氣。有意訂購首輪的玩家說，主要看中PS5的遊戲，「有啲係PS4遊戲嘅續作嚟，好吸引。」



除實體店外，三大預購網址，包括SONY香港官網、電訊商csl及生活精品LOG-ON亦接受預購PS5，開售短時間內，有關名額已迅速爆滿。



經銷商一早「爆單」



以前每逢新iPhone推出都會掀起炒風，近年卻已沉寂；反而PS5持續成為炒賣熱貨。由於SONY PS5尚未公佈中國地區的推出日期，在內地的網上平台，有機迷豪爽開價八千元或以上收購。本地二手網購平台上，有用戶即時上載成功預購的單據，並把售價推高至逾八千至二萬元不等。



其中一間經銷商對本報說，昨午一開售已經「爆晒單」，又指今批PS5的貨源供應緊張，加上遊戲機上一代PS4的質素有保證，故吸引大批本地買家預購。