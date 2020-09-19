﻿柳俊江涉與妻子男友人打鬥被捕

本報昨天率先獨家報道，傳媒人柳俊江涉本月九日在觀塘偉業街一間茶室與妻子的男性朋友打鬥，遭警方拘捕。消息經報道後，柳昨傍晚於社交網站發聲明指，衝突源於一場誤會，為自己的行為和對無辜受牽連人士致歉，又指妻子是「好太太、好媽媽」，今後會如常生活。



觀塘茶室起爭執



事發本月九日晚上，柳俊江的妻子雷康怡與一名二十五歲男友人在上址食飯時，柳突然出現，並與該無業男子爭執。雙方繼而拳毆對方，兩人面部及手部受傷。有報道指，其間，餐廳內有餐桌被翻轉。柳爭執後離去，茶室報警，警方調查後得悉柳已離開，着其妻致電他，柳其後返回現場，警方拘捕兩名男子，雷則不牽涉案中。據悉，柳當時與妻子鬧離婚。



報道昨午刊出後，柳向傳媒稱正與妻子商討回應事宜，暫沒回應。至傍晚時份，他於社交網站發聲明表示，上周三晚發生的衝突源於誤會，深深為個人行為致歉，並對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。柳提到，妻子是一位好太太、好媽媽，一切問題出於個人誤解及毫無理據的衝動，盼大家不要作沒有根據的猜測。他又指，不會回應網上的流言蜚語，並會一如以往地，全心全意愛家人，亦多謝各位朋友的關心。



向太太及受牽連者致歉



根據第二百四十五章《公安條例》第二十五條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，最高刑罰為監禁一年及罰款五千元。



現年三十九歲的柳俊江大學時期認識妻子雷康怡，○三年相戀，拍拖七年後結婚，育有一子一女。柳為前新聞從業員，離開電視台後，曾任職香港愛護動物協會外展總監及九巴事務經理。柳去年元朗「七二一」事件中遭多人襲擊，頭部受傷。