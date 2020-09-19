﻿柳俊江涉與妻子男友人打鬥被捕

觀塘茶室起爭執
事發本月九日晚上，柳俊江的妻子雷康怡與一名二十五歲男友人在上址食飯時，柳突然出現，並與該無業男子爭執。雙方繼而拳毆對方，兩人面部及手部受傷。有報道指，其間，餐廳內有餐桌被翻轉。柳爭執後離去，茶室報警，警方調查後得悉柳已離開，着其妻致電他，柳其後返回現場，警方拘捕兩名男子，雷則不牽涉案中。據悉，柳當時與妻子鬧離婚。
報道昨午刊出後，柳向傳媒稱正與妻子商討回應事宜，暫沒回應。至傍晚時份，他於社交網站發聲明表示，上周三晚發生的衝突源於誤會，深深為個人行為致歉，並對無辜受牽連的太太，以及其他受牽連人士致歉。柳提到，妻子是一位好太太、好媽媽，一切問題出於個人誤解及毫無理據的衝動，盼大家不要作沒有根據的猜測。他又指，不會回應網上的流言蜚語，並會一如以往地，全心全意愛家人，亦多謝各位朋友的關心。
向太太及受牽連者致歉
根據第二百四十五章《公安條例》第二十五條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，最高刑罰為監禁一年及罰款五千元。
現年三十九歲的柳俊江大學時期認識妻子雷康怡，○三年相戀，拍拖七年後結婚，育有一子一女。柳為前新聞從業員，離開電視台後，曾任職香港愛護動物協會外展總監及九巴事務經理。柳去年元朗「七二一」事件中遭多人襲擊，頭部受傷。