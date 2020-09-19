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國泰將推電子健康護照 手機APP可顯示檢測結果

2020-09-19 列印
國泰將推電子健康護照 手機APP可顯示檢測結果
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　　港府委託的私營檢測公司Prenetics公佈，將與國泰航空及公共信託The Common Projects合作，推出全球電子健康護照。旅客可透過手機應用程式，出示Prenetics的新冠肺炎檢測陰性證明，預計最快下月於香港至倫敦希斯路機場航線試行。國泰航空表示，有關合作項目仍處於籌劃階段，待更多細節確認後會另作公佈。

　　另外，Prenetics獲得由Apis Partners管理的風險基金，以及阿里巴巴香港創業者基金等投資一千五百萬美元。Prenetics指，投資將進一步推動新病毒檢測技術，希望日後的測試可於十五至三十分鐘內完成，並將不需透過實驗室進行，價錢亦大眾化。Prenetics共同創辦人兼行政總裁楊聖武表示，快速、精準及重複測試或是預防大規模爆發及有助全球經濟的關鍵。

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