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泳池重開首日 市民提早場外等候

2020-09-19 列印
　　康文署轄下的公共游泳池、圖書館、康樂場地和博物館等設施，昨日起陸續重開。紅磡有游泳池重開前，已有多名戴住口罩的市民等候，有泳客表示會嚴守防疫措施。

　　泳客在游泳、淋浴及熱身時可豁免戴口罩，又會限制半數入場。紅磡大環山游泳池昨午一時重開，此前場外已有約二十人在泳池外等候。有泳客對泳池重開感興奮，並指太長時間沒有游泳，笑言身體胖了不少，也有人指重開首日來游泳是為了「練肺」。

　　在四人限聚令下，各類收費體育處所包括體育館設施等亦重開。有市民與另外三名朋友踢波，雖難以組隊比賽，但主要是想「波友」相聚。至於周三起陸續重開的公共圖書館，市民進場前須量體溫及佩戴口罩。

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